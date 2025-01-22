living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تأليف الحكومة: المداورة مطروحة حول الوزارات السيادية والأساسية باستثناء وزارة المالية

22
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «اقترب مسار التشكيل الحكومي من الخواتيم السعيدة.

 

وسيعقد اجتماع قريب في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للبدء في غربلة الأسماء وتوزيعها على الطوائف وسط ثلاثة مستويات هي: الوزارات السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية) ووزارات أساسية هي موضع تنافس ومداورة بين الكتل (العدل والأشغال والطاقة والتربية والاتصالات والصحة والشؤون الاجتماعية)، إضافة إلى بقية الحقاب الوزارية.

 

وتضيف المصادر أن المداورة مطروحة حول الوزارات السيادية والأساسية باستثناء وزارة المالية، التي تردد أنه تم التفاهم عليها في اتفاق الطائف لتكون من حصة الطائفة الشيعية كشريك في توقيع المراسيم مع رئيسي الجمهورية والحكومة. ورشح الوزير والنائب السابق ياسين جابر من قبل حركة «أمل» لتولي هذه الحقيبة، من دون إسقاط اسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة د.وسيم منصوري.

 

وذكرت المصادر أن وزارة المالية أعطيت سابقا لوزراء من غير الطائفة الشيعية في أكثر من حكومة نتيجة تفاهمات معينة من أجل حلحلة عقد التشكيل، في وقت كانت هذه الحكومات من لون سياسي واحد، أو كان مركز القرار فيها مضمونا.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   