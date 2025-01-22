تأليف الحكومة: المداورة مطروحة حول الوزارات السيادية والأساسية باستثناء وزارة المالية

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «اقترب مسار التشكيل الحكومي من الخواتيم السعيدة.

وسيعقد اجتماع قريب في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للبدء في غربلة الأسماء وتوزيعها على الطوائف وسط ثلاثة مستويات هي: الوزارات السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية) ووزارات أساسية هي موضع تنافس ومداورة بين الكتل (العدل والأشغال والطاقة والتربية والاتصالات والصحة والشؤون الاجتماعية)، إضافة إلى بقية الحقاب الوزارية.

وتضيف المصادر أن المداورة مطروحة حول الوزارات السيادية والأساسية باستثناء وزارة المالية، التي تردد أنه تم التفاهم عليها في اتفاق الطائف لتكون من حصة الطائفة الشيعية كشريك في توقيع المراسيم مع رئيسي الجمهورية والحكومة. ورشح الوزير والنائب السابق ياسين جابر من قبل حركة «أمل» لتولي هذه الحقيبة، من دون إسقاط اسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة د.وسيم منصوري.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية أعطيت سابقا لوزراء من غير الطائفة الشيعية في أكثر من حكومة نتيجة تفاهمات معينة من أجل حلحلة عقد التشكيل، في وقت كانت هذه الحكومات من لون سياسي واحد، أو كان مركز القرار فيها مضمونا.