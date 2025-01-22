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بن فرحان: هناك فرصة لنقل سوريا باتجاه إيجابي

22
JANUARY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: دافوس-

قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أمس (الثلاثاء)، إن لديه «تفاؤلاً حذراً» بشأن سوريا، ودعا إلى «إعادة بناء الدولة» في هذا البلد، ومد يد العون للشعب السوري.

 

وأشار بن فرحان، خلال مشاركته في جلسة عامة على هامش «منتدى دافوس»، إلى وجود فرصة كبيرة لنقل سوريا باتجاه إيجابي.

 

وقال إن الإدارة السورية الجديدة «تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح»، منوهاً بأن «لديها رغبة كبيرة ونية حاسمة للتعاون والتعامل معه بطريقة متجاوبة».

 

وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن عزمه على زيارة لبنان الأسبوع الحالي، عاداً انتخاب رئيس جمهورية بعد فراغ طويل «أمراً إيجابياً للغاية».

 

وأضاف: «نريد رؤية إصلاحات حقيقية فيه من أجل زيادة مشاركتنا، والمحادثات التي تجري هناك حتى الآن تدعو للتفاؤل».

الشرق الأوسط
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