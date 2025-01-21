كيف ستتعامل الدولة مع الواقع الجديد

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تماماً كما كان متوقعاً، وكما توحي الخروقات اليومية المستمرة براً وبحراً وجواً، من المرجَّح ألا تنجز إسرائيل انسحابها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها أخيراً بحلول الأحد المقبل، مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أكده أمس صراحة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

فكيف ستتعامل الدولة اللبنانية، المسؤولة الحصرية عن السيادة بموجب الاتفاق، مع الواقع الجديد، وماذا عن موقف حزب الله، وهل يساعد العالم لبنان على النهوض في المرحلة الجديدة، بالصمت على تجاوز المهل، والنكث بكل الضمانات والتعهدات؟

الأجوبة على هذه الأسئلة رهن الأيام المقبلة، التي يُرجح أن تشهد ولادة حكومة العهد الأولى، التي يأمل اللبنانيون أن تكون مختلفة جذرياً عما يُسرب من معطيات، عن اجترار التجارب السابقة في التناتش والتحاصص، وكأن الانهيار لم يقع قبل ست سنوات.

غير أن الكلام الذي أدلى به الرئيس نواف سلام من قصر بعبدا مساء بعد لقاء مع رئيس الجمهورية للبحث في تأليف الحكومة، رد على كل ما يثار في هذا الاطار، بالتشديد على ان معظم ما يرد في وسائل الاعلام ومواقع التواصل يدخل في باب التكهنات والاشاعات، مشدداً على انه يتشاور مع الكتل لكنه ليس صندوق بريد. وعن وزارة المال أكد أنه لم يلتزم بإعطاء اي حقيبة لأي فريق، فحقيبة المال كسائر الحقائب، ليست حكراً على طائفة لكنها لا يمكن ان تكون ممنوعة على اي طائفة، ختم سلام.