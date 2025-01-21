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سلام: أنا الذي أشكل الحكومة ووزارة المال ليست حكرا لأحد

21
JANUARY
2025
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صرح الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام بعد لقائه الرئيس جوزاف عون أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأنه يعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس و اضاف: أريد تشكيل الحكومة سريعًا وأعمل على ذلك وفق الآلية الدستورية وملتزم بما قلته في كلمتي الأولى ولن أتنازل عن ذلك وأنا ضدّ المحاصصة و أتواصل مع الكتل وأتشاور معهم ولكن أنا الذي أشكل الحكومة.

كما افاد سلام ان تشكيل الحكومة يسير بشكل جيّد وما يقال عن الحقائب والأسماء يندرج في إطار التكهّنات و انه يريد ان يشكل الحكومة في أسرع وقت لأنّ المهام كبيرة

و اضاف:  أريد حكومتي حكومة نهوض وإصلاح وأعرف تمامًا أن تطلّعات اللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم بعد توفير أي جهد لولادة حكومة على قدر آمال اللبنانيين وتستحق ثقتهم جميعًا

و ختم حديثه قائلا: لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لفلان أو لفليتان وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكرًا على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة

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