سحر غدار وايفيلينا مهوس امام القضاء مجددا...

A + A -

مجدداً، تمثل الناشطتان المقربتان من حزب الله سحر غدار وإفلينا مهوس أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية اليوم بعدما تمّ استدعاؤهما على خلفية دعوى قضائية جديدة رفعتها قناة MTV ضدهما.

وكتبت غدار عبر اكس ليلا:"تم استدعائي غداً (اي اليوم) لمكتب الجرائم المعلوماتية بدعوى قناة الـ mtv كما المرة السابقة. وعلى رأس الأشهاد إيماناً مني بالمؤسسات والقضاء سأمثل كما مثلت سابقاً، والموقف حتماً بعدها."

وأضافت: "المعركة الوطنية سأخوضها حتى آخر الطريق."

بدورها، كتبت الناشطة افلينا مهوس:"الى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت والقضية نفسها بتُهمٍ عدّة.. سأمثل الثلثاء، وأدلي بإفادتي مؤمنةً بعدالة القضاء وبالبند الاول لبناء الوطن "كلنا تحت سقف القضاء والقانون". الصمت حاليّاً سيّد الموقف، حتى إشعارٍ آخر.."