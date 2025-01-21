الرئيس عون: عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق

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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ان لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من

الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي.

وابلغ الرئيس عون وزيرة الدفاع الاسبانية ماغريتا روبلس التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ان عدم التزام

إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، ويبقي الوضع

متوترا في القرى الحدودية ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي الى بلداتهم ويعيق عملية إعادة اعمار ما

دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان. وأوضح الرئيس عون انه اجرى اتصالات عدة لارغام إسرائيل على

الانسحاب، وانه لقي تجاوبا من المجتمع الدولي الذي يفترض ان تضغط دوله في هذا الاتجاه. وشكر الرئيس عون

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الوزيرة الاسبانية على زيارتها منوها بالدور الذي تلعبه الكتيبة الاسبانية العاملة ضمن اليونيفيل والجهود المميزة

التي يبذلها قائد القوات الدولية الجنرال ارلاندو لازارو، والتنسيق الكامل مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة

العمليات الدولية.

وكانت الوزيرة روبلس قدمت التهاني للرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية وأكدت دعم بلادها للدورالذي

يقوم به في إعادة نهوض لبنان بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها. وقالت ان اسبانيا ستقف الى جانب لبنان والشعب

اللبناني ومستمرة في عملها ضمن القوات الدولية، لافتة الى ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده حفاظا

على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد. وأشارت الى العمل مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان

في المجالات كافة.

وضم الوفد المرافق للوزيرة الاسبانية رئيس اركان الجيش الاسباني الجنرال Teodoro Lopez

Calderon، رئيسة مركز المخابرات الوطنية السيدة Esperanza Casteleiro Llamazares، رئيس

المكتب التقني في وزارة الدفاع السيد Antonio Cordero Aparicio، مستشارة الوزيرة السيدة Angela

Navas Chillon، رئيسة مكتب التواصل والصحافة السيدة Maria Jose Munoz Estevez، سفير اسبانيا

لدى لبنان السفير Jesus Santos Aguado، والملحق العسكري الاسباني في لبنان العقيد Angel

Santamaria Sanchez. كما حضر الاجتماع قائد القوات الدولية لازارو.

وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني

والعسكري العميد أنطوان منصور والمستشارة الديبلوماسية السفيرة جان مراد ومدير مكتب الاعلام في رئاسة

الجمهورية رفيق شلالا.

رئيس المجلس الإسلامي العلوي

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور على رأس وفد ضم: نائب الرئيس

الأستاذ شحادة العلي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الشيخ آصف العلي، الشيخ حامد زغبور، الشيخ محمد عبد

الكريم، الشيخ محمد عبد الرحمن العلي، الشيخ علي حامد عبده، الأستاذ علي حمود، الأستاذ محمد داغر، الأستاذ

حيدر مظلوم، الأستاذ علي اعد، الأستاذ أسامة رمضان، الأستاذ نضال المحمد، مدير مكتب رئيس المجلس الشيخ

احمد عاصي، مدير المراسم السيد جلال ضاهر، امين سر المجلس الأستاذ احمد كنجو.

في مستهل اللقاء، تحدث الشيخ قدور فقال: مبارك لنا بكم ومبارك للبنان، والحمدلله على انجاز هذا الاستحقاق

الوطني الكبير بإنتخاب فخامتكم رئيسا للجمهورية اللبنانية، ما بعث في نفوسنا الامل لأسباب عدة، ابرزها ان انتخاب

فخامتكم هو ما كانت تشخص اليه انظار الشعب اللبناني جيمعا. ونسأل الله ان يديم علينا هذه النِعَم لما يتمتع به

شخصكم الكريم من مميزات وخصائص القائد الشجاع النزيه. ونحن رأينا فيكم القائد الوطني الإستثنائي الذي عمل

على وحدة الشعب اللبناني ووحدة أراضيه، والذود والدفاع عنها.

أضاف: نحن على يقين ان لبنان سيكون اكثر إزدهارا وتطورا وتقدما بقيادة فخامتكم لهذه البلاد. ونسأل الله

ان يقّدركم على كل خير وأن يقدِّر من حولك على ان يكونوا لك خير عون

وقال:أنا اعلم انكم تمقتون اللغة الطائفية والمذهبية لأن طائفتكم هي لبنان، ولكن من باب ما نأمله ان تلحظوا

الطائفة الإسلامية العلوية حيث هناك مظلومية لجهة مشاركتها في الحكومة اللبنانية لأنها حرمت منها في الحكومات

السابقة، ومطلبنا ليس طائفيا او فئويا انما خطوة نحو الإصلاح السياسي وتحفيز للمشاركة الوطنية.

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالشيخ قدور والوفد المرافق، مؤكدا اننا ننبذ الطائفية والمذهبية ونتفيأ العلم اللبناني،

حاملين الهوية نفسها. ولبنان مكون من طوائف عدة وهذا غناه، مشيراً الى أنه في كل طائفة هناك نخبا، ومن حق

كافة المكونات ان تكون ممثلة بالحكومة ومجلس النواب والإدارات العامة، كما هو معمول به في الجيش على أي

حال، مشددا على انه لدينا فرصا كبيرة نأمل الإفادة منها بتضافر جهود كافة مكونات المجتمع اللبناني من مدنية

وروحية وسياسية. معا نحن قادرون على النهوض ببلدنا.

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وإذ اكد الرئيس عون انه علينا ان نقابل إنتظارات دول العالم لنا بإشارات إيجابية، فإنه امل تأليف الحكومة

بأسرع وقت كي نخلق إستقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا فيتمكن المواطنون من ان يعيشوا بكرامة وليس فقط

ببحبوحة.

وقال الرئيس عون ان خطاب القسم اتى نتيجة تجربتي على الأرض مع الشعب، وعيشي مع معاناته من

الشمال والبقاع والجنوب حيث خدمت. وهذه المعاناة ترجمتها في خطاب القسم، على أمل ترجمتها على ارض الواقع

فلا تبقى حبرا على الورق، مكررااننا على مفترق طرق فإما ان نستفيد من الظرف، ونخرج من صغائر الأمور

الطائفية والمذهبية والسياسية ، او نذهب الى مكان آخر ولا يكون فيه الحق على الآخرين بل علينا لأننا لم نقم

بواجباتنا.

تصريح الشيخ قدور

بعد اللقاء، صرح الشيخ قدور فقال:مبارك للبنان انجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير بانتخاب الرئيس

جوزف عون، وهذا ما كانت تشخص اليه انظار الشعب اللبناني. وانتخاب فخامته يبعث في نفوسنا الامل والتفاؤل،

حيث ننظر الى غد مشرق واعد، ونرى في انتخابه طاقة نور وخلاص للبنان من كل مآسيه ومشاكله، وخطوة نحو

تقدمه وازدهاره ووحدة ارضه وشعبه. ونثني على خطاب القسم الذي القاه فخامته، ونرجو ان يكون برنامجا عمليا،

كما نثني على ما أورده دولة الرئيس نواف سلام في كلمته والذي بعث فينا الاطمئنان والراحة. نرجو للبنان الخلاص

والازدهار والتقدم، ونسأل الله ان يجمع اللبنانيين على كلمة سواء

تابع تكلمنا مع فخامته بأمور كثيرة، وطلبنا منه ان يلحظ الطائفة العلوية بتوزير علوي في الحكومة المرتقبة،

حيث حرمت هذه الطائفة من التوزير في الحكومات السابقة. مطلبنا ليس طائفيا او فئويا، وانما هو خطوة نحو

تصحيح الخلل السياسي وتعزيز المشاركة الوطنية

وختم: فخامة الرئيس يمقت اللغة الطائفية والمذهبية، وقال نحن ننتمي الى طائفة واحدة هي لبنان. ونحن

نوافقه الرأي. ولأننا ننتمي الى لبنان الواحد، فلا بد ان يشارك كل اللبنانيين في هذه الحكومة، وهذا ما أكده اتفاق

الطائف، وهذه هي الميثاقية، لأن لا شرعية لأي سلطة بعيدا عن الميثاقية

المحافظ بشير خضر

ثم صرح المحافظ خضر قائلا ان طبيعة الزيارة لفخامة الرئيس هي زيارة تهنئة تحت مظلة المجلس

الإسلامي العلوي، اما الملفات المتعلقة بمحافظة بعلبك والهرمل، فسيتم التطرق اليها في موعد لاحق. موضوع إعادة

الاعمار يهم كل اللبنانيين الذين تضرروا خلال الحرب، وكلنا ثقة بهذا الموضوع، كما اكد رئيس الجمهورية ورئيس

الحكومة المكلف. لذلك يستبشر اللبنانيون خيرا بعد كل الأجواء الإيجابية التي رافقت الانتخاب والتكليف

عائلة الامام موسى الصدر

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد عائلة الامام السيد موسى الصدر الذي ضم

شقيقته السيدة رباب الصدر شرف الدين ونجله السيد صدر الدين الصدر وابنته السيدة مليحة الصدر، والسادة: رائد

ولؤي وقصي ونجاد شرف الدين.

ونقل الوفد الى الرئيس عون تهاني العائلة بانتخابه رئيسا للجمهورية منوها بمواقفه ومتمنيا له التوفيق في

مهامه الرئاسية. وعرض الوفد ملابسات تغييب الامام الصدر والمراحل التي قطعتها التحقيقات القضائية والاتصالات

الجارية لمعرفة مصيره مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وشكر الرئيس عون وفد عائلة الامام الصدر على زيارته معربا عن تقديره لمواقف الامام والقيم الإنسانية

والفكرية التي يمثلها، مستذكرا خصوصا دعواته الدائمة لبناء الانسان في لبنان وتحييده عن الصراعات. واكد

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استمرار العمل على مختلف المستويات لكشف الملابسات التي لا تزال تحيط باستمرار اختفائه. ونوه الرئيس عون

بما تقوم به مؤسسات الامام الصدر باشراف السيدة رباب الصدر على الصعد الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

السفير غدي خوري

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في الفاتيكان السفير غدي خوري وعرض معه للعلاقات بين لبنان والكرسي

الرسولي.

اللواء عباس إبراهيم

كما استقبل الرئيس عون المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس إبراهيم مهنئا واجرى معه جولة افق

تناولت الأوضاع العامة في البلاد.