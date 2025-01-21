"القوات": لم نطالب بأي وقت من الأوقات بوزارة الطاقة!

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"خلافًا لما روّجته صحيفة "الأخبار" في عددها اليوم عن أنّ "القوات اللبنانية" تفاوض في التأليف وفق أولوية كسر "التيار الوطني الحر" بالمطالبة بحقيبة الطاقة، فإن هذا الخبر عار من الصحة تمامًا، لأن "القوات" لم تطالب بأي وقت من الأوقات بوزارة الطاقة، ولا تفاوض على أساس كسر أو تعويم، إنما انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا التي تتطلّب السير قدمًا في خطابي القسم والتكليف باتجاه قيام الدولة الفعلية التي تمّ الانقلاب عليها منذ 34 عامًا، ولا تقوم هذه الدولة سوى على قواعد الدستور والقانون والمساواة".