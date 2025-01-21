السفير الايراني يسخر من إدعاءات تدمير قدرات الحزب... وهكذا علق على كلام احد السفراء الاجانب!

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نشر السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، منشورًا عبر حسابه على منصة "أكس"، أكد فيه أنه خلال لقاء له مع أحد السفراء الأجانب المقيمين في لبنان، وبعد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، ادعى السفير الأجنبي أن إسرائيل قد دمرت 80% من قيادة حزب الله وقدراته العملياتية والعسكرية.

وتابع السفير الإيراني في منشوره قائلًا: "إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فلماذا لم يواصل النظام الصهيوني الحرب لفترة قصيرة أخرى لإكمال الـ 20% المتبقية وإظهار انتصاره؟" مضيفًا أن السفير الأجنبي لم يكن لديه إجابة على هذا السؤال.

وختم منشوره بالإشارة إلى أن النظام الصهيوني ونتنياهو يكرران نفس الادعاء حول حماس في إطار حرب نفسية، ولكن الواقع الداخلي لكل طرف يظهر بوضوح أنه على الرغم من جرائم هذا النظام، فإن الفائز الحقيقي في هذه الحرب التي استمرت 470 يومًا هو جبهة المقاومة الواسعة.