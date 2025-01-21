المرصد الأوروبي: تعيين ياسين جابر وزيرًا للمال سيعطي إشارة سلبية للمجتمع الدولي!

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" الى اننا سمعنا من الاعلام انه يتم التداول باسم ياسين جابر لمنصب وزارة المالية في لبنان".

ورأى المرصد أنه يصعب على جابر المعروف بانتمائه السياسي ان يساهم بتطبيق الخطط الإصلاحية التي تحتاجها البلاد".

وذكر المرصد بالاتهام الذي وجهه صندوق النقد الدولي الى لجان نيابية بالمسؤولية عن افشال خطة لازارد وقد كان جابر آنذاك عضوا في احداها وبالتالي فهي إشارة سيئة الى صندوق النقد والمجتمع الدولي".

كما ذكر "المرصد الأوروبي" ان الوزير العتيد سيكون طيّعاً بين أيدي مرجعيته السياسية مما سيذكّر بالفترة السابقة التي أوصلت إلى الانهيار.

ودعا المرصد الاوروبي المعنيين الى اعادة النظر في هذه الخطوة الناقصة التي يمكن ان تؤثر على العلاقة مع المجتمع الدولي والدعم الذي سيقدمه للبنان كما على امال النهوض.