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منخفض جوي بإنتظارنا.. وهل من عواصف في المدى القريب؟

21
JANUARY
2025
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يستمر الاستقرار الجوي لغاية ظهر غد الأربعاء، يليه منخفض جوي ضعيف متوقع بعد ظهر الغد ولغاية ظهر الجمعة يؤدي الى أمطار والثلوج على الجبال. 
 
وبذكر ألا عواصف قريبة في المدى القريب.
 
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
 
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيا مح احتمال خفيف لبعض زخات المطر نهاراً
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
 
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
 
الأربعاء: الطقس غائم ويتحول الى متقلب مع أمطار متفرقة في القسم الثاني من النهار وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر ليلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٥ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
الخميس: الطقس غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، وبين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س. 
 
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