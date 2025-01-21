عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025

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الأخبار: العدوّ نحو تمديد مهلة الـ 60 يوماً؟

التشكيلة هذا الأسبوع إذا حلت مطالب المسيحيين والسنّة

حكومة إرضاء الجميع

ضجيج في إسرائيل... ماذا نفعل الآن؟

النهار: حكومة نُخب واختصاصيين وتمثيل قبل 27 الحالي ذرائع ميدانية تؤخر الانسحاب الإسرائيلي شهراً؟

الجمهورية: واشنطن وباريس: إسرائيل ستنسحب

عودة ترامب مختلفة



البناء: ترامب في خطاب تنصيب خالٍ من «التفرّغ لمواجهة روسيا والصين وإيران»: • إنتاج وبيع النفط والغاز • رسوم جمركية على الاستيراد • قبة حديدية لحماية أميركا • استرداد قناة بنما • تصعيد مع المكسيك • إلغاء تسهيلات المثلية • تخفيض الأسعار



اللواء: «مواصفات التوزير» تستبعد وزراء تصريف الأعمال واجتماع غربلة في بعبدا

الديار: العالم يترقب مُفاجآت ترامب... مصالح «أميركا أولاً»

أسبوع حاسم جنوباً...غموض «إسرائيلي» والمقاومة تحذر

توزيع نهائي للحقائب الأساسيّة... ولادة قريبة للحكومة

l'orient le jour: Après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, Ramallah se prépare au pouvoir à Gaza

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يصدر «تسونامي» من الأوامر التنفيذية



الأنباء الكويتية: حركة للمرشحين من المطارنة الموارنة لخلافة البطريرك الراعي الراغب في التنحي أسوة بالبطريركين صفير وخريش

«الطبخة» الحكومية على نار حامية.. «المالية» لـ «الثنائي» والمعارضة تطالب بـ 6 حقائب