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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025

21
JANUARY
2025
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الأخبار: العدوّ نحو تمديد مهلة الـ 60 يوماً؟
التشكيلة هذا الأسبوع إذا حلت مطالب المسيحيين والسنّة
حكومة إرضاء الجميع
ضجيج في إسرائيل... ماذا نفعل الآن؟

 

 

 

النهار: حكومة نُخب واختصاصيين وتمثيل قبل 27 الحالي ذرائع ميدانية تؤخر الانسحاب الإسرائيلي شهراً؟

 

 

 

الجمهورية: واشنطن وباريس: إسرائيل ستنسحب
عودة ترامب مختلفة

 

 


البناء: ترامب في خطاب تنصيب خالٍ من «التفرّغ لمواجهة روسيا والصين وإيران»: • إنتاج وبيع النفط والغاز • رسوم جمركية على الاستيراد • قبة حديدية لحماية أميركا • استرداد قناة بنما • تصعيد مع المكسيك • إلغاء تسهيلات المثلية • تخفيض الأسعار

 

 

 


اللواء: «مواصفات التوزير» تستبعد وزراء تصريف الأعمال واجتماع غربلة في بعبدا

 

 

 

الديار: العالم يترقب مُفاجآت ترامب... مصالح «أميركا أولاً»
أسبوع حاسم جنوباً...غموض «إسرائيلي» والمقاومة تحذر
توزيع نهائي للحقائب الأساسيّة... ولادة قريبة للحكومة

 

 

 

l'orient le jour: Après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, Ramallah se prépare au pouvoir à Gaza

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يصدر «تسونامي» من الأوامر التنفيذية

 

 


الأنباء الكويتية: حركة للمرشحين من المطارنة الموارنة لخلافة البطريرك الراعي الراغب في التنحي أسوة بالبطريركين صفير وخريش
«الطبخة» الحكومية على نار حامية.. «المالية» لـ «الثنائي» والمعارضة تطالب بـ 6 حقائب

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