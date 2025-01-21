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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025

21
JANUARY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
تحدثت معلومات عن أن المفاوض الفلسطيني طالب بالإفراج عن أسرى لحزب لله، في المفاوضات التي جرت للاتفاق على المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

 

غمز
يستمر التباعد بين كتل حليفة، مع التموضعات الجديدة، وحسابات ما بعد الحرب، وصولاً إلى التحالفات الانتخابية المقبلة..


همس
بدأت ضغوطات أوروبية تمارس على مسؤول كبير في إطار ملفات الطاقة، في ضوء دور كبير لدولة إقليمية في عاصمة مجاورة!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
استغرب مرجع دستوري حال الكتل النيابية التي رحّبت بخطاب القَسَم واعتبرت انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة بشارة لبدء الإصلاح السياسي والإداري لكونها جميعاً لم تأتِ في لقاءاتها مع الرئيس المكلّف على مجرد ذكر المطالبة بتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، خصوصاً أن ما بقي من اتفاق الطائف هي البنود الإصلاحيّة المتصلة بقانون الانتخابات على أساس نظام المجلسين وفق نص المادة 22 من الدستور كمدخل للإصلاح السياسيّ وإلغاء طائفية الوظيفة في ما دون الفئة الأولى واعتماد المداورة في الفئة الأولى وفق المادة 95 من الدستور، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وهو ما ورد في خطاب القَسَم كشرط للإصلاح الإداري. وتساءل عما إذا كانت الأجندات الدوليّة والإقليميّة وبريق شعارات الثورة والتغيير عند الكتل النيابية تغلب على مزاعم الإصلاح؟

 

كواليس
قال خبير في العلاقات الدولية إن الرئيس الأميركي القديم الجديد دونالد ترامب قدّم في خطابه خريطة طريق تقوم على ثلاثية أولاً سحب شركات الصناعات العسكرية إلى الداخل الأميركي لبناء القبة الصاروخيّة الدفاعيّة بدلاً من إشعال الحروب في العالم وثانياً إطلاق يد الشركات الأميركيّة في استخراج النفط والغاز الصخري بلا ضوابط لجعل أميركا أهم مصدر عالميّ للنفط والغاز. وهذا يعني مقايضة حماية أوروبا بشرائها للنفط والغاز ومقايضة حماية دول الخليج لتخفيض إنتاجها لصالح الحصة الأميركية، وثالثاً اعتماد التوسّع الجغرافيّ على حساب دول حليفة في القارة الأميركية مثل كندا وبنما وغرينلاند بدلاً من التوسّع في المستعمرات البعيدة رهاناً على تكبير السوق ودمج الموارد لبناء قوة اقتصادية عملاقة تعتمد على أصول ثابتة بدلاً من القوة الماليّة العالميّة الهشّة والمأزومة داخل فقاعة سريعة الانفجار.

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