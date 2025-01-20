غوتيريس: على إسرائيل احترام لبنان ومن المهم أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي

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اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان "فجر جديد يظهر في لبنان وقوات اليونيفيل ملتزمة بدعم الشعب اللبناني"، ورأى ان "الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق".

وتمنى غوتيريس، خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول ال وضع في الشرق الاوسط، أن "يعود النازحون على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى ديارهم، وشدد على ان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هش، لكنه مستمر"، وقال: "من المهم أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، وعلى إسرائيل احترام لبنان وسلامة أراضيه".

وحيا "مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة"، وقال: "أكثر من 630 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة أمس بينها أكثر من 300 وصلت إلى شمال القطاع، وأحث طرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى سلام دائم".

وحذر من أن "أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مستنكرا تصريحات بهذا المعنى أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وقال: "أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".