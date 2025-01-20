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غادة عون توجّه سؤالا إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري..

20
JANUARY
2025
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وجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة “اكس” سؤالا الى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وكتبت :

”بس سؤال الى حضرة الحاكم وكل مسؤول:

كيف يمكن ان يقتنع المودع بتقبل خسارته وهو لا يعرف ماذا حصل في المصارف، وكيف تبددت امواله، وقد دخل ايضا الى علمه ان هناك 8 مليار $ خرجت من المصرف المركزي من الحساب الاستشاري”.

وقالت:”لم يعطنا حتى تاريخه حضرة الحاكم ومنذ حوالي السنة اي جواب عنها والى اين ذهبت؟.

العدل واحترام الحقوق وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي يوجب اجراء تدقيق جنائي محاسبي في كافة المصرف لمعرفة اسباب تبخر اموال المودعين وما هو مقدار التحويلات الحاصلة الى الخارج اقله قبل سنتين من تفاقم الازمة في 17 تشرين 2019، حتى يمكن تبعا لذلك توزيع المسؤوليات بين المصارف والدولة والمصرف المركزي والمودع، خصوصا ان كل ذلك حصل دون خطأ من المودع مع اقرار قانون إعادة الاموال المحولة الى الخارج.

هل من يسمع ارجو ذلك؟. برسم العهد الجديد الذي جعلنا نتفاءل بالخير”.

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