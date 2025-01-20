"هل خسر المودعون أموالهم؟.." توضيح هامّ من منصوري!

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صدر بيان عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور ‎وسيم منصوري جاء فيه:

ينتشر في بعض الوسائل الاعلام ومواقع التواصل

الاجتماعي كلام منسوب الى حاكم مصرف لبنان بالانابة يشير ان على المودعين تقبل خسارتهم لودائعهم في المصارف.

ان تلك المقولة لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي لا تعبر عن موقف الحاكم او المجلس المركزي بهذا الخصوص.

لقد عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع في عدة مناسبات، ولم تتضمن، باي شكل من الأشكال دعوة المودعين لقبول خسارة او ما شابه ذلك، كما لا يمكن الإجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية.

وبكل حال فإن هذا الامر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها الحاكم بالانابة منذ استلامه مهامه لغاية اليوم.

فإقتضى التوضيح.