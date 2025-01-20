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بعد صيف كانون... أمطارٌ ورياحٌ وثلوج!

20
JANUARY
2025
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى مساء يوم الأربعاء المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين ١١ و١٩ في بيروت، في طرابلس بين ٩ و١٧ وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خصوصافي المناطق الجبلية والداخلية، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً يتحول بعد الظهر الى غائم كلياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتنشط الرياح خصوصا في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم اعتباراً من المساء وتتساقط أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية خلال الليل.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً مع نشاط للخلايا الرعدية ورياح ناشطة لحدود الـ ٦٠ كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لحدود الـ ١٥٠٠ متر من دون تسجيل تراكمات فعالة على هذا المستوى.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
الانقشاع: جيد الى متوسط، يسوء أحياناً اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب على المرتفعات.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٠%.
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠٢٢ HPA أي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٢.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٥٧.

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