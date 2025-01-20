درغام: ما يعنينا هو الاصلاحات وليس اسم رئيس الجمهورية

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اعتقد النائب أسعد درغام أنه "سيتم تقديم تشكيلة واحدة للحكومة متفق عليها سلفاً بين سلام والرئيس عون وحتى الساعة لم يتم البت بالأسماء أو الحقائب بعكس ما يُشاع وذلك باستثناء وزارة المال" مشيرٍا إلى أنه "يجب عدم تقييد الرئيس نواف سلام بأنه يمثل التغييرين وانما يمثل كل الكتل التي سمته".

وفي حديث لقناة الجديد، طالب "كتيار وطني حر بعدالة ووحدة المعايير ولسنا متمسكين بأي وزارة" مضيفًا أنّه "نحن بقينا على مبادئنا، مارسنا قناعتنا السياسية بكل حرية وراحة ضمير، وما يعنينا هو الاصلاحات وليس إسم رئيس الجمهورية ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون".

وختم: أمال عديدة ملقاة على العهد والأهم إعتماد معايير موحدة، ومن أهم المؤسسات مجلس الخدمة المدنية ويجب تفعيلها.