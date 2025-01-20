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الأنباء الكويتية: دخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف، مع اتجاه غالب لاختيار شخصيات غير حزبية، دون ان يعني ذلك ان الحكومة المقبلة ستكون متحررة من ضغوط الأحزاب والكتل النيابية.

وشددت مصادر مطلعة على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا قبل انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، والمخصصة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية في الموعد المحدد في 26 الجاري».

وأشارت إلى التعيينات التي ستصدر عن الحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، وفي طليعتها ملء الشغور في مواقع حساسة بينها حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، إلى تعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية وعدد من المديرين العامين وغيرهم من الموظفين الكبار. كما تناولت التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية التي أرجئت منذ 2022.

وتحدثت مصادر ديبلوماسية إلى «الأنباء» عن «اهتمام دولي غير مسبوق بلبنان، والمتمثل في الحركة النشطة باتجاه لبنان، الأمر الذي يجب الاستفادة من هذه الفرصة السانحة والتي قد لا تتكرر في حال ضياعها».