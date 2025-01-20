عناوين الصحف ليوم الاثنين 20 كانون الثاني 2025

الأخبار: معركة الحكومة حصص وحقائب وبيان
المقاومة باقية
البناء: ترامب يبدأ ولايته اليوم ومحاولة لترصيد اتفاق غزة في حسابه… فماذا عن إيران؟ / غزة انتصرت بشعبها ومقاومتها فهزمت مشروع التهجير والاحتلال.. والكلمة للسلاح / حماس تبسط هيبتها في أنحاء غزة بآلاف المقاتلين المدجّجين والكيان كئيب مرتبك
اللواء: حكومة سلام على نار التأليف الميثاقي.. والمراسيم خلال أيام
النهار: الحكومة العتيدة في العناية لولادة مبكّرة مصدر فرنسي: إسرائيل قد تؤخر انسحابها
الجمهورية: مرحلة واعدة في لبنان
غوتيريس: سندعم لبنان
الديار: لبنان يترقب ولادة حكوميّة سريعة وسلسة
غزة تتنفّس الصعداء بعد 471 يوماً من الحرب!
ترامب يعود الى البيت الابيض... والعين على خططه للمنطقة
l'orient le jour: Entre Salam et le Hezbollah, la glace est officiellement brisée
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الدفعة الأولى من أسرى عوفر تنطلق إلى الحرية
الأنباء الكويتية: «الأنباء» جالت في الضاحية الجنوبية.. عودة الحياة إلى طبيعتها
الحكومة تقترب بشخصيات تمثل الكتل السياسية ومتحررة من الضغوط