عناوين الصحف ليوم الاثنين 20 كانون الثاني 2025

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الأخبار: معركة الحكومة حصص وحقائب وبيان

المقاومة باقية

البناء: ترامب يبدأ ولايته اليوم ومحاولة لترصيد اتفاق غزة في حسابه… فماذا عن إيران؟ / غزة انتصرت بشعبها ومقاومتها فهزمت مشروع التهجير والاحتلال.. والكلمة للسلاح / حماس تبسط هيبتها في أنحاء غزة بآلاف المقاتلين المدجّجين والكيان كئيب مرتبك



اللواء: حكومة سلام على نار التأليف الميثاقي.. والمراسيم خلال أيام



النهار: الحكومة العتيدة في العناية لولادة مبكّرة مصدر فرنسي: إسرائيل قد تؤخر انسحابها



الجمهورية: مرحلة واعدة في لبنان

غوتيريس: سندعم لبنان



الديار: لبنان يترقب ولادة حكوميّة سريعة وسلسة

غزة تتنفّس الصعداء بعد 471 يوماً من الحرب!

ترامب يعود الى البيت الابيض... والعين على خططه للمنطقة

l'orient le jour: Entre Salam et le Hezbollah, la glace est officiellement brisée



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الدفعة الأولى من أسرى عوفر تنطلق إلى الحرية

الأنباء الكويتية: «الأنباء» جالت في الضاحية الجنوبية.. عودة الحياة إلى طبيعتها

الحكومة تقترب بشخصيات تمثل الكتل السياسية ومتحررة من الضغوط