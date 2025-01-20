أسرار الصحف ليوم الاثنين 20 كانون الثاني 2025

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اللواء: أسرار

غمز

فوجئت شخصية حكومية بارزة بتداول كلام لها تمَّ تداوله في حلقة ضيقة بعد تسمية الرئيس المكلف، وأثار موجة إستياء عارمة على وسائل التواصل الإجتماعي.



همس

عاد الحديث عن «التعاون بين بعبدا وقريطم» لأن منزل رئيس الحكومة المكلف يقع على بعد عشرات الأمتار من قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة قريطم.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مسؤول في المقاومة في غزة إن الإعلام العربي يريد تصوير النصر في غزة نصراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أراد تحييد نفسه من الهزيمة، بعدما بذل كل ما يلزم لانتصار الاحتلال ودعا الجميع للاعتراف بأن صمود الشعب الفلسطيني بوجه مشروع التهجير ونجاح المقاومة بشنّ حرب استنزاف قادرة على البقاء لسنوات بوجه جيش الاحتلال مع مساندة اليمن وتضحيات لبنان، ومن خلف كل ذلك شارع عالميّ مساند هي عناصر صناعة النصر الذي تأقلمت معه إدارة ترامب بعد اليأس من انتصار الكيان.

كواليس

تؤكد مصادر نيابية متابعة لملف تشكيل الحكومة أن الحوار بين الرئيس المكلف وثنائي حركة أمل وحزب الله تجاوز مرحلة البحث بالمشاركة التي باتت محسومة وصارت قواعدها موضع اتفاق كامل، وأن الباقي تفاصيل تتم العودة إليها عندما تتضح صورة التشكيلة الحكومية وكيفية توزيع الحقائب على الطوائف باستثناء حقيبة المالية التي حُسم أمرها.