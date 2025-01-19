أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر: للتراجع عن هذه القرارات

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أصدرت هيئة أطباء الاسنان في التيار الوطني الحر البيان الاتي: في هذه الظروف الاقتصاديّة العصيبة التي يمرّ فيها بلدنا الحبيب لبنان، ومع املنا بغد افضل، جاءت قرارات مجلس ادارة صندوق التعاضد في نقابة اطباء الاسنان في لبنان مجحفة مخيبة لآمال اطباء الاسنان و ادنى من ان تلبي طموحاتهم. لذلك فإن هيئة اطباء الاسنان في التيار الوطني الحر تستنكر أشدّ الاستنكار هذه القرارات خاصة انها اتت لتجدد لشركة شكى من سوء خدماتها معظم اطباء الاسنان و عانوا خلال سنة من قلة مهنية تعاطيها بملفاتهم الحياتية. و تلفت الهيئة النظر الى انه لو تمت متابعة المفاوضات واستدراج الأسعار كنا حصلنا على شركة أفضل من حيث الأداء والسمعة و بكلفة اقل. ان فرض زيادة على الأطباء بنسبة بلغت 25% و 40% على أهاليهم، إضافة إلى إلزامية دفع 10% من قيمة الفاتورة للفحوصات الخارجية تشكل عبئا غير مقبول يثقل كاهل المنتسبين.

لذلك ندعو الى التراجع عن هذه القرارات واتخاذ قرار جريء بالوقوف الى جانب الزملاء ودعم البوليصة من الإحتياطي العادي ليبقى ويستمر صندوقنا التعاضدي قدوة لكافة الصناديق الضامنة في لبنان ومثالا يحتذى به للنجاح في كافة النقابات وسيرة على لسان الجميع.