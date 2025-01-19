السيد: "هي اسئلة كثيرة يظلّلها الشككّ والغضب والإهانة…"

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كتب النائب اللواء جميل السيد على صفحته ما يلي :" على محطة الجزيرة الآن، يجري تبادُل أسرى متدرّج بدءًا من اليوم بين حماس وإسرائيل بحضور جماهير غزة ومقاتلي حركة حماس بسلاحهم علناً وممنوع اي تحليق اسرائيلي… ماذا كان ينقص لبنان ليكون إتفاق وقف النار فيه مماثلاً لغزّة؟! ولماذا لم تتوقف اسرائيل في اية لحظة خلال الاتفاق عن إستباحة الجنوب يومياً والتدمير وقتل الناس والخطف والتهجير والتحليق و…؟!



في غزة كانوا يفاوضون من تحت الارض والحصار والقصف والقتل وإستطاعوا تحصيل ما لم نستطعه نحن، فكيف نجحوا وفشِلْنا؟! لماذا الإتفاق في لبنان هو بطعْم الهزيمة والاتفاق في غزة بطعْم الفخر والإنتصار؟! هي اسئلة كثيرة يظلّلها الشككّ والغضب والإهانة…"