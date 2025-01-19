زينب.. إبنة "السيد".. تحسم الجدل!

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قالت السيدة زينب نصرالله، إبنة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله إنّ والدها الراحل "لا يقبل بإنكاء شهادته"، مؤكدة أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته وهو يستحقّ أن تُختم حياته بالشهادة".



وفي مقطع فيديو تمَّ تناقلهُ عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، قالت نصرالله إنَّ حياة والدها كانت مليئة بالتضحيات والحرمان، وأضافت: "يقولون إن السيد مصاب وإنه ما زال على قيد الحياة. من يعلم بأخلاقِ السيّد يعي أنه ليسَ من الاشخاصِ الذين يقبلون بالتلاعبِ بمشاعرِ شعبِ المقاومة، على حساب حفظ روحِهِ وحياتِهِ، وخاصّةً في هذا الوقتِ الصّعب المليء بالجراحاتِ والآلام".



ودعت نصرالله الجميع إلى التجرد من المشاعر والابتعاد عن الكلام الذي يشير إلى أن نصرالله ما زال حياً، مؤكدة أنه "في عداد الشهداء، وهي الأُمنية التي طلبها طيلة حياته".