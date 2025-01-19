الرئيس عون واللبنانية الاولى زارا صباحاً دير مار مارون عنايا : صلاة امام ضريح القديس شربل على نية لبنان واللبنانيين

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زار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون صباح اليوم ، دير مار مارون عنايا ، وضريح القديس شربل ، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان . واضاء الرئيس عون شمعة امام ضريح القديس شربل وصلّى على نية لبنان واللبنانيين مع بداية ولايته الرئاسية .

وفوجىئ المؤمنون في الدير بوصول الرئيس عون وقرينته فقدموا له التهاني متمنين له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية ، والتقطوا معه الصور التذكارية .

وفي نهاية الزيارة تناول الرئيس عون واللبنانية الاولى الترويقة مع الاباتي نعمه والرهبان ، غادرا بعدها الدير عائدين إلى قصر بعبدا.