حواجز متنقلة في بزبينا العكارية

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تواصل بلدية بزبينا في عكار جهودها لضمان السلامة العامة عبر تسيير حواجز متنقلة تهدف إلى ملاحقة وضبط الدراجات النارية المخالفة والمزعجة، تطبيقا لقرارات صادرة عن المجلس البلدي وقرار إتحاد بلديات الجومة، حيث تركز هذه الإجراءات على تنظيم حركة السير، والحد من الإزعاج الناتج عن الدراجات النارية، وضمان التزام المواطنين بالقوانين.

وأوضح في تصريح لرئيس البلدية المحامي طارق خبازي، أن، "هذه الحواجز تشمل متابعة الدراجات النارية والسيارات المخالفة، سواء كانت بلا لوحات والتي تصدر أصواتا مزعجة أو مزعجة أو تشغل الموسيقى بصوت عال، بالإضافة إلى ضبط دوام سير الدراجات النارية".

وأكد أن "دوام حركة الدراجات النارية تم تحديده بحيث ينتهي صيفا عند الساعة التاسعة مساء، وشتاء عند الساعة السابعة مساء، وفقا للتعاميم ذات الصلة".

وأشار خبازي إلى أن "الشكاوى المتعلقة بالأصوات المزعجة الناتجة عن الدراجات النارية هي مصدر قلق دائم، إلا أن محدودية إمكانيات الشرطة البلدية تشكل تحديا، نظرا لتعدد المهام الموكلة إليها، مثل مراقبة البناء والتفتيش على المخالفات في المناطق المختلفة".

وأضاف أن "البلدية تنظم العمل في فترات محددة، من الساعة الرابعة عصرا إلى السادسة والنصف مساء، مع تخصيص أيام إضافية حسب الحاجة. كما أن هناك تعاونا مستمرا مع الأهالي لمراقبة مداخل ومخارج البلدة وضبط المخالفات، بما في ذلك تلك التي تخص العمالة الوافدة".

وختم خبازي مؤكدا أن "البلدية تتخذ إجراءات قانونية صارمة، مثل تحرير محاضر ضبط وحجز المركبات المخالفة، بهدف الحفاظ على النظام العام وتحسين جودة الحياة في البلدة".