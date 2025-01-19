الدفاع المدني في غزة: استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 25 في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 25 بجروح في قصف إسرائيلي اليوم على عدة مناطق في القطاع.

وقال الجهاز المدني في بيان صحافي اوردته وكالة "فرانس برس"، إن "حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار 8 شهداء وأكثر من 25 جريحا"، مشيرا الى استشهاد خمسة فلسطينيين في مدينة غزة وثلاثة في شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه يواصل تنفيذ الهجمات في قطاع غزة، وأن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وذلك لعدم تقديم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين من المفترض أن تفرج عنهم.