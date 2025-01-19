البطريركية الارمنية الكاثوليكية ترفع الصلاة الجنائزية عن روح الصحافي سركيس نجاريان

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شيعت البطريركية الارمنية الكاثوليكية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية والاحزاب والجمعيات الارمنية في لبنان رئيس تحرير جريدة ارارات سابقا، ورئيس تحرير مجلة مسيس الصادرة عن البطريركية، الصحافي سركيس نجاريان، في مأتم مهيب وحاشد في كنيسة في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور ومار الياس النبي-ساحة الدباس- وسط بيروت.

ترأس الصلاة عن راحة نفسه كاثوليكوس بيت بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ال21 ميناسيان، وقام بمراسم الدفن المطران المعاون لابرشية بيروت البطريركية المطران كريكور باديشاه، وحضور مطران الارمن الارثوذكس في لبنان شاهي بانوسيان، وراعي ابرشية دمشق للارمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان، والمطران جورج خزوم، ولفيف من الاكليروس.

حضر الصلاة رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس حزب الهنتشاك فانيك داكيسيان، رئيس حزب الرامغافار افيديس داكيسيان، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات والمواقع اللبنانية الناطقة باللغة الارمنية، مديرو مدارس بطريركية الارمن الكاثوليك، راهبات ورهبان الطائفة وحشد من الأهل والأصدقاء.

وأدت ثلة من كشافة الارمن الكاثوليك التحية ومعزوفة الوداع. والقى المطران باديشاه كلمة تأبينية اشاد فيها بمزايا ومواهب الراحل سركيسيان ،وبدوره الوطني في سبيل لبنان، وخدماته للطائفة الارمنية، وكفاياته في مجال الصحافة وعطاءاته الأدبية.