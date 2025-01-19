الجامعة اللبنانية تصدر أول إرشادات للذكاء الاصطناعي في لبنان

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أصدرت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية، للمرة الأولى في لبنان، وبمادرة فردية من نوعها، "إرشادات حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في لبنان"، تهدف هذه الارشادات إلى وضع مبادئ أخلاقية موحدة واطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي الموثوق، وتقترح أفضل الممارسات للإستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا في لبنان، سعياً لحماية المستخدمين، والحفاظ على المعايير المجتمعية، وضمان الامتثال للقوانين المرعية الإجراء. تشكّل هذه الارشادات مرجعاً عملياً للكيانات في القطاعين العام والخاص التي ترغب في تصميم وتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التجارية وغير العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج.

تشمل الارشادات المبادئ التوجيهية الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي (النزاهة والإنصاف، الخصوصية والأمن، الإنسانية، المنافع الإجتماعية والبيئية، الموثوقية والسلامة، الشفافية وقابلية التفسير،المساءلة والمسؤولية) وإطارًا تنظيميًا وطنيًا مبتكرًا ، إلى جانب سلسلة من التوصيات على الصعيدين المحلي والدولي. كما وضعت هذه الارشادات آلية للمتابعة والرصد تقوم على إنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي، تسعى الى المراقبة والتحقيق في المخالفات واعطاء التراخيص لاستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تتعلّق بنظم البنية التحتية الحيوية وتقديم الاقتراحات والاستشارات للكيانات المعنية وتفعيل التعاون الدولي في هذا المجال.

تعتبر هذه الخطوة التي قامت بها كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية شرطاً أساسياً لإدخال لبنان على خارطة الدول المتطوّرة تكنولوجياً ، وقد تمّ وضع الارشادات من قبل لجنة خبراء يرأسها عميد الكلية البروفسور حبيب القزي وضمّت كل من الاساتذة الدكاترة لينا عويدات وأودين سلوم وهيثم فضل الله ومنى الأشقر.