عناوين الصحف ليوم الأحد 19 كانون الثاني 2025

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الديار: الضوء الاخضر الداخلي والدولي يطلق تاليف حكومة انقاذ «جامعة بالاختصاص»... والولادة الاسبوع المقبل؟

سلام وضع تصورا لرسم التاليف بالتعاون مع عون... والثنائي في اجواء المشاركة

جرعة قوية للعهد الجديد وماكرون وغوتيريش يؤكدان على حشد المجتمع الدولي لدعم لبنان

النهار: ولادة قياسية مرتقبة للحكومة... والمساعدات الغربية للجيش تتسارع





الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال إذا لزم الأمر

بن غفير يستقيل من الحكومة احتجاجاً على اتفاق الهدنة

الأنباء الكويتية: عجلة تأليف الحكومة تمضي بوتيرة سريعة.. وترقّب صدور التشكيلة خلال أيام

عون وسلام حدّدا شكل الحكومة وأعدّا بيانات لاستثمارات دولية