"ينشط في عمليّات سلب وسرقة"... هل وقعتم ضحيته؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “بعد أن تمّ توقيف المدعو: هـ. م. ف. (من مواليد عام 2003 لبناني) الذي ينشط في القيام بعمليّات سلب وسرقة، من قبل مفرزة الضاحية القضائية، والذي اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بالعديد من سرقات الدرّاجات النارية والنشل والسلب، في مناطق لبنانية عدّة. وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب إلى الذين تعرّضوا لهذه العمليات، التوجّه إلى مفرزة الضاحية القضائية بغية التعرّف عليه، أو الاتّصال على الرقم 451162- 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.





