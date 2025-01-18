هل من عاصفة قادمة خلال الايام القليلة المقبلة...

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على الجبال .

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق اغلجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30كم/س.

- الانقشاع:جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 16,54.