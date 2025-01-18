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بري: لوجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي اللبنانية

18
JANUARY
2025
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إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” الجنرال آرولدو لاثارو والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار وإحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية .

الرئيس بري نوه بكافة مواقف الامين العام للأمم المتحدة وجهود وتضحيات قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في اللجنة الخماسية ، مشدداً على وجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها وفقاً لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعية والحرجية .

 

بدوره الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قال بعد اللقاء : تشرفت بلقاء دوله رئيس مجلس النواب وعبرت له عن تضامن الامم المتحدة الكامل مع لبنان وشعبه في هذه اللحظة المهمة من تاريخه .

وأضاف : انا على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن امن جميع مواطنيها.

وتابع : بنفس الوقت إن قوات اليونيفل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح ، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاداً لإتفاق وقف إطلاق النار ، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته .

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