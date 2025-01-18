living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يللا يللا يا مناويش"... السيد يستذكر حزب المناويش: لا يزال حيّاً فينا

18
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

حزب المناويش… في زمن الحكم العثماني نشأ حزب المناويش في بيروت والمناطق، وكانت بيروت تتبع لوالي دمشق. وصلَتْ الأخبار إلى بيروت بأنّ والي دمشق قد توفّى، ويتنافس على خلافته لدى السلطان كُلٌّ من المرشّحيْن عبد الله ودرويش، ثم وصَلَت لبيروت أخبار لاحقة تفيد أنّ عبد الله فاز على درويش بمنصب الوالي… نظّم حزب المناويش حينذاك قافلة ضخمة بالجِمال والبغال والحمير من لبنان للتهنئة في دمشق، وكان الراكبون طيلة الطريق يرندحون " يللا يللا يا مناويش ، عبد الله غلَب درويش"، لاقاهم الدمشقيون على ابواب المدينة وسمعوا تلك الرندحة، فأبلغوا أهْل القافلة أنها على خطأ جسيم لأنّ درويش غلب عبد الله وليس العكس، فما كان من أجدادنا إلا أن قالوا "بسيطة"، ثمّ غيّروا الرندحة من "حزب المناويش… في زمن الحكم العثماني نشأ حزب المناويش في بيروت والمناطق، وكانت بيروت تتبع لوالي دمشق. وصلَتْ الأخبار إلى بيروت بأنّ والي دمشق قد توفّى، ويتنافس على خلافته لدى السلطان كُلٌّ من المرشّحيْن عبد الله ودرويش، ثم وصَلَت لبيروت أخبار لاحقة تفيد أنّ عبد الله فاز على درويش بمنصب الوالي… نظّم حزب المناويش حينذاك قافلة ضخمة بالجِمال والبغال والحمير من لبنان للتهنئة في دمشق، وكان الراكبون طيلة الطريق يرندحون " يللا يللا يا مناويش ، عبد الله غلَب درويش"، لاقاهم الدمشقيون على ابواب المدينة وسمعوا تلك الرندحة، فأبلغوا أهْل القافلة أنها على خطأ جسيم لأنّ درويش غلب عبد الله وليس العكس، فما كان من أجدادنا إلا أن قالوا "بسيطة"، ثمّ غيّروا الرندحة من "يللا يللا يا مناويش ، عبد الله غلَب درويش" إلى " يا مناويش يللا يللا، درويش غَلَب عبد الله"، ودخلوا دمشق بالهتافات والزغاريد… تذكّرت هذه الرواية منذ يومين في تقلُّب مواقف النوّاب والكتل خلال إنتخاب مجلس النواب للرئيس جوزف عون، وخلال استشارات الكتل والنواب في بعبدا لتسمية القاضي نوّاف سلام لرئاسة الحكومة، فقلت في نفسي، حزب المناويش لا يزال حيّاً فينا… ، عبد الله غلَب درويش" إلى " يا مناويش يللا يللا، درويش غَلَب عبد الله"، ودخلوا دمشق بالهتافات والزغاريد… تذكّرت هذه الرواية منذ يومين في تقلُّب مواقف النوّاب والكتل خلال إنتخاب مجلس النواب للرئيس جوزف عون، وخلال استشارات الكتل والنواب في بعبدا لتسمية القاضي نوّاف سلام لرئاسة الحكومة، فقلت في نفسي، حزب المناويش لا يزال حيّاً فينا…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   