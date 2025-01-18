living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمل أبو زيد يلتقي الجزينيّين في المتن

18
JANUARY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظّمت هيئة قضاء جزين في التّيار الوطني الحر، نهار الأبعاء ١٥ كانون الأوّل ٢٠٢٥، لقاءً حوارياً مع النّائب السّابق الدّكتور أمل أبو زيد، في مكتب هيئة قضاء المتن. حضَرَ هذا اللّقاء كلّ من نائب رئيس التّيار للشّؤون الإداريّة غسان الخوري، منسّقة هيئة قضاء جزين كمال شرفان، منسّق هيئة قضاء المتن إيلي خوري، أعضاء هيئة قضاء جزين والمناصرين الجزينيّين القاطنين في قضاء المتن.

إفتتحت منسّقة هيئة قضاء جزين اللّقاء بكلمة ترحيبيّة، مشيدةً بدور أبو زيد الفعّال والدّاعم بصمت وإستمرار لمسيرة القضاء وأهله على مختلف الأصعدة. كما رحّب منسّق قضاء المتن بالحاضرين.

ثم استهلّ الدّكتور أبو زيد اللقاء، مشدّداً على إيمانه بضرورة الإستمرار بتقديم الدّعم البنيوي لقضاء جزين، بما يخدم المقيمين في هذه المنطقة ويعزّز صمود الأهالي فيها؛ وكما الجهوزيّة الدائمة لتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التّنمية الإجتماعية.
ثمّ قدَّم عرضاً شاملاً يوضح رؤيته وأهدافه من المشاريع التي قدمها خلال السّنوات الماضية وما زال مستمرّاً بذلك حتّى يومنا هذا.

تلا ذلك كلمة ألقاها نائب رئيس التّيار، حول الأوضاع السّياسيّة الرّاهنة، إستهلّها بتهنئة الحاضرين على إنتخاب رئيس للجمهوريّة، حيث ركّز فيها على الدّور المحوري الذي تلعبه منطقة جزين، والدّور المستقبلي الذي ستضطلع به في المرحلة القادمة. كما أشار إلى الأجواء الإيجابية الواعدة، والتي تسود البلاد في ظلّ المرحلة الجديدة، ومؤكّداً أنّ هذا المسار يتناغم مع مشروع التيار السياسي.

إختتم الدّكتور أبو زيد اللقاء بتجديد التّهنئة بمناسبة إنتخاب رئيس الجمهوريّة، مؤكّداً على إعتزازه بإنتمائه إلى قضاء جزين، ومشدّداً على الإلتزام بدعم الرئيس الجديد والإصلاحات المنتظرة لتحقيق التّغيير المنشود.

وفي نهاية اللّقاء، جرت جلسة نقاش مفتوحة تخلّلتها أسئلة وأجوبة مع الحاضرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   