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المرصد الاوروبي: نتوقع من المسؤولين اللبنانيين تشكيل حكومة مصممة على وضع حد للممارسات القائمة وقادرة على مكافحة الفساد

18
JANUARY
2025
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لفت المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" الى أن " الواضح أنه يجري في لبنان عملية تجديد للطبقة السياسية". واعتبر المرصد إن خلاص أرض الأرز لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المسؤولين الذين أثبتوا جدارتهم في مكافحة الفساد.
واشار المرصد الى أننا نتوقع من الزعماء الجدد المنتخبين تشكيل حكومة مصممة بحزم على وضع للمارسات المخالفة التي سادت حتى الآن والتي تسببت في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي نشهده.
واضاف: سنكون يقظين بشأن اختيار وزير المالية، وهو منصب رئيسي عبره تم التستر بشكل واضح على المعاملات التي اوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم. وشدد المرصد على أنه من غير المفروض ان يكون الحامل التالي لهذه الحقيبة هو استمرار للنهج الذي كان قائما حتى الآن.
وشدد المرصد الأوروبي انه سيبق يقظا بشكل خاص بشأن هذه النقطة من أجل سلامة لبنان.

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