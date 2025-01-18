هذا ما يحمله طقس الأيام المقبلة..!

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تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

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الطقس المتوقع في لبنان:



السبت:

- صاف إلى قليل الغيوم.

- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية.

- انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا.



الأحد:

- صاف اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.

- يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا.

- ارتفاع بنسبة الرطوبة.

- يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.



الاثنين:

- قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

- يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات .



الثلاثاء:

- غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى صاف دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.