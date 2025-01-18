هذا ما يحمله طقس الأيام المقبلة..!

تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الساحل خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
- صاف إلى قليل الغيوم.
- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية.
- انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا.
الأحد:
- صاف اجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الجبال بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل.
- يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا.
- ارتفاع بنسبة الرطوبة.
- يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الاثنين:
- قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
- يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء:
- غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى صاف دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.