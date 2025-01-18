عناوين الصحف ليوم السبت 18 كانون الثاني 2025

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الأخبار

– من يضمن التزام العدوّ بالانسحاب الكـامل؟

– عقيدة نتنياهو: الفرصة تاريخية لـ«تحرير» لبنان من المقاومة!

– غوتيريش «مطمئن»: إسرائيل لن تمدّد الـ 60 يومًا

– سلام يلتقي بري ويراسل حزب الله: طريق التأليف سالكة

– بدء تنفيذ المرحلة الأولى غدًا: إسرائيل «تتجرّع سمّ» الصفقة

اللواء

– «محدلة الحكومة» تمشي».. ومراسيم التأليف بين عون وسلام

– قمة فرنسية لبنانية في بعبدا ومحادثات رباعية رئاسية ومؤتمر دولي لإعادة الإعمار

– حكومة نتنياهو تصادق على الصفقة.. والتنفيذ غدًا بمواكبة الوسطاء

– استنتاج واحد لترامب.. إسرائيل لا تفهم إلا بالقوة!

البناء

– حكومة نتنياهو ومجلسها المصغر تقران اتفاق غزة… وبن غفير خارج الائتلاف

– ماكرون في بيروت تأكيد لدور فرنسا ومصالحها ودعوة للتوافق على الحكومة

– لبنان في عهدة عماد الرئاسة وقاضي الحكومة

– اليمن شريك النصر

الديار

– دعم دولي وعربي غير مسبوق وماكرون: مؤتمر دولي للتمويل والإعمار

– موقف الثنائي بعد الاطلاع على التشكيل والأجواء إيجابية

– بري لإعلاميين: الأجواء جيدة والأمور نحو الحل