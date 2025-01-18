عناوين الصحف ليوم السبت 18 كانون الثاني 2025

الأخبار
– من يضمن التزام العدوّ بالانسحاب الكـامل؟
– عقيدة نتنياهو: الفرصة تاريخية لـ«تحرير» لبنان من المقاومة!
– غوتيريش «مطمئن»: إسرائيل لن تمدّد الـ 60 يومًا
– سلام يلتقي بري ويراسل حزب الله: طريق التأليف سالكة
– بدء تنفيذ المرحلة الأولى غدًا: إسرائيل «تتجرّع سمّ» الصفقة
اللواء
– «محدلة الحكومة» تمشي».. ومراسيم التأليف بين عون وسلام
– قمة فرنسية لبنانية في بعبدا ومحادثات رباعية رئاسية ومؤتمر دولي لإعادة الإعمار
– حكومة نتنياهو تصادق على الصفقة.. والتنفيذ غدًا بمواكبة الوسطاء
– استنتاج واحد لترامب.. إسرائيل لا تفهم إلا بالقوة!
البناء
– حكومة نتنياهو ومجلسها المصغر تقران اتفاق غزة… وبن غفير خارج الائتلاف
– ماكرون في بيروت تأكيد لدور فرنسا ومصالحها ودعوة للتوافق على الحكومة
– لبنان في عهدة عماد الرئاسة وقاضي الحكومة
– اليمن شريك النصر
الديار
– دعم دولي وعربي غير مسبوق وماكرون: مؤتمر دولي للتمويل والإعمار
– موقف الثنائي بعد الاطلاع على التشكيل والأجواء إيجابية
– بري لإعلاميين: الأجواء جيدة والأمور نحو الحل