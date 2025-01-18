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اسرار الصحف ليوم السبت 18 كانون الثاني 2025

18
JANUARY
2025
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اللواء

تحتل وزارتان من أصل 5 سيادية مركز الثقل في الاهتمام الدولي قبل تأليف الحكومة، وبعدها، بينها وزارة المال.

يتضح من مجريات أسبوع الرئاستين، أن الغالبية الساحقة من النواب، خارج الصورة، وتتحرك ضمن مجموعات «الواتس آب».

ناشط أكاديمي- سياسي من دولة شهدت انتقالاً شبه سلمي للسلطة، ولو بالقوة العسكرية، يصف الوضع في بلده بأنه بالغ الغموض، ولا يمكن وضع تصوُّر للمرحلة المقبلة..

 

نداء الوطن

تقول مصادر دبلوماسية إن الفريق الذي رافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دقق في المعلومات التي تحدثت عن ضعف “حزب الله”، واستفسر عن مكامن الضعف، هل هي عسكرية ومالية فقط أم هناك عوامل أخرى في هذا الضعف؟

توقفت مصادر دبلوماسية عند ما كشفته وزارة الداخلية السورية عن ضبط شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب نحو لبنان، من طرطوس وشملت العملية مصادرة صواريخ، قبيل دخولها الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية. واعتبرت هذه المصادر أن تهريب الأسلحة إلى “حزب الله” يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

على عكس زياراته السابقة، لم يرافق الرئيس ماكرون إلى لبنان هذه المرة رجال أعمال لبنانيون اعتادوا أن يكونوا على طائراته الرئاسية.

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