ما صحة خبر تشغيل نظام الكاميرات الذكية على الطرقات اللبنانية؟

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا قيل انه صادر عن غرفة التحكم المروري يتعلق بإعادة العمل بالكاميرات الموجودة على الطرقات ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وجاء في المنشور المتداول: “سيتم تشغيل نظام الكاميرات الذكية على كافة الطرقات اللبنانية بغرفة عمليات تصدر مخالفات بحق كل من يقود مركبة دون وضع حزام الامان علاوة على الشاحنات التي تقود على خط اليسار كمرحلة أولية من تنظيم حركة السير

مخالفة حزام الامان: 5 مليون ليرة، مخالفة الشاحنات :20 مليون ليرة، مع إشارة تحذير يصل الى نزع تصريح القيادة.

فريق “فاكت شيك ليبانون” في وزارة الاعلام وبعد اتصاله بغرفة التحكم المروري تبين له ان ما يتم نشره ، لا أساس له من الصحة.