حلحلة حكومية؟... هذا ما كشفه بري!

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أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حديث لـ"الجديد" إلى ان "المسار متجه نحو الحل ونواف سلام متعاون ولم أدخل معه في الحقائب والاسماء".

ورداً على سؤال عن حكومة حزبية سياسية أم تكنوقراط، قال: "شكل الحكومة هي مهمة الرئيس المكلّف".

وعن إشراك الثنائي الشيعي في الحكومة، أوضح انه "عندما يعرضُ علينا الرئيس المكلف الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءًا ونرفضه إذا لم يكن كفوءاً "حتى لو كان خيي"، مشددا على انه "لم نقبل بعزل أي مكون سابقًا ولن نقبل به اليوم ولا أحد يقبل بعزل حزب الله، و طالما أنه "في الله بالسما.. حزب الله عالارض".