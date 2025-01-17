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"حادثة مأساوية" في إحدى المدارس: تلميذ الصف السادس "جثة هامدة"!

17
JANUARY
2025
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صدر عن إدارة مدرسة جنّة الأطفال البيان التالي: “بقلوبٍ يملؤها الحزن والأسى واللوعة المريرة، ننعى إليكم وفاة ابننا العزيز وتلميذنا في الصف السادس، جو إيلي سكاف. بتاريخ اليوم الجمعة 17 كانون الثاني، وخلال الاستراحة الأولى، تعرض جو لحادثٍ مأساويّ مفاجئ حيث اختنق أثناء تناوله طعام. وعلى الرغم من التدخّل السريع والمتفاني من قِبَل المعلمين، والرعاية الفوريّة التي قدّمتها الممرضة المجازة  والمعلمات، بالإضافة إلى تدخل الدفاع المدنيّ السريع واسعافه ونقله العاجل إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح. إنّ هذا الفقدان الأليم لا يمكن تصوره ولا يُعوّض، وقد تركنا جميعاً في حالة من الحزن العميق والحداد. جو كان طفلاً مميزاً بشخصيّته المشرقة وطيبته الفائقة، وقد كان محبوباً من رفاقه ومن كل أفراد مجتمعنا المدرسيّ. بقلوب مفجوعة نشارك عائلة جو وأحباءه هذا الألم الذي لا يوصف، ونتعهدّ بأننا إلى جانبهم بكلّ دعمنا ومواساتنا في هذه المحنة الصعبة. وفي هذه الأوقات العصيبة، نتضرّع إلى الله أن يمنح القوّة والصبر والسكينة لعائلته وكلّ من أحبّه. سيبقى جو في قلوبنا وذكرياتنا دائماً كروح مشرقة وتلميذ عزيزٍ لا يُنسى. نسأل الله أن يغمر روحه الطاهرة بواسع رحمته وحنانه ونوره الأزلي. ملاحظة: ستقفل المدرسة أبوابها نهار الاثنين والثلثاء في 20 و21 كانون الثاني حداداً على ملاكنا جو الغالي. مع خالص التعازي والمواساة. إدارة مدرسة جنة الأطفال”.


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