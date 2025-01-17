هل يتجه “المعلمين المتعاقدين” نحو إعلان الإضراب العام؟

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طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور في بيان باسم كل متعاقد، بـ”أن ينهي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عمله داخل وزارة التربية بحسم إقرار رفع أجر الساعة”. ودعا “المتعاقدين إلى التحرك الفوري اليوم وإعلان الاضراب العام”، معتبرا أن “عدم حسم وزير التربية هذا القرار ، من شأنه ضياع كل جهودنا لأكثر من عام”. وذكر أن “وزير التربية وعد الحراك منذ أكثر من عام بالزيادة”، مطالباً إياه بـ”الوفاء بوعده لمتعاقدي الشريط الحدودي والسماح بالتعليم حسب الوسائل المتاحة وبعدم دمج الصفوف وبدفع كامل ساعاتهم وبدل إنتاجيتهم”. وختم: “نريد من وزير التربية قبل مغادرته دفع حق كل متعاقد عن كامل ساعات تشرين الأول، الذي تعطلت فيه المدارس بسبب الحرب”.



