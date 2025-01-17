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ماكرون في المؤتمر الصحافي مع عون : سننظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لاعادة اعمار لبنان

17
JANUARY
2025
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اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من قصر بعبدا ان" فرنسا وقفت الى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية، وقال للرئيس عون:" أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان،و انتم تضعون لبنان على طريق التعافي".

واكد: "نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الاراضي اللبنانية"، مشيرا الى ان بقاء لبنان بمنأى عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف اطلاق النار، وسنستمر  في دعم الجيش لمواصلة انتشاره في الجنوب".

وقال : "سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الازرق".

وتوجه للرئيس عون بالقول:" خلال زيارتكم فرنسا خلال بضعة اسابيع  سننظم مؤتمرا دوليا لحشد التمويل لاعادة اعمار لبنان ".

وقد اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بعبدا انه" في قلبِ كلِ لبناني وفي عقلِه ووجدانِه ولغتِه اليومية وتاريخِه الحيّ وثقافتِه المبدعة الكثيرَ الكثيرَ من فرنسا".

وقال للرئيس الفرنسي: "أتمنى منكم أنْ تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت وأنّ ثقةَ العالمِ بلبنانَ يجب أن تعودَ كاملة لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد".

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