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تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط إختصاصيين في قوى الامن

17
JANUARY
2025
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، التالي:

أولاً: تُجري المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الإختبار النفسي للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين لصالحها يوم الأحد بتاريخ 19/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

على المرشحين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم مع أقلام رصاص، ممحاة ومبراة.

ثانياً: على الناجحين في الإختبار النفسي إجراء الفحوص الطبية والصور الشعاعية التالية:

- صورة شعاعية للصدر Chest X-Ray (PA)‏
- فحوص الدم CBCD – BUN – CREAT- HbAIC – FBS – HIV – HBV
- تحليل البول Urine Analysis
واصطحابها معهم مرفقة بتقرير من طبيب قلب يثبت أنهم قادرون على اجراء الفحوص الرياضية المطلوبة.

ثالثاً: تم تحديد مواعيد اجراء الفحوص الصحية والرياضية بالتواريخ التالية:

يوم الإثنين بتاريخ 27/01/2025 الساعة الثامنة صباحاً للمرشحات الإناث.

يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي 28/01/2025 و 29/01/2025 ، الساعة الثامنة صباحاً للمرشحين الذكور في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

وعلى المرشحين والمرشحات أن يكونوا باللباس الرياضي مصطحبين معهم ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم.

رابعاً: تم تحديد مواعيد الفحوص الخطية للناجحين بالفحوص الطبية والرياضية، يومي السبت والأحد بتاريخي 01/02/2025 و 02/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.

وعلى المرشحين المقبولين اصطحاب ايصال الترشيح ومستند يثبت هويتهم وأقلام الحبر.

خامساً: تم تحديد موعد المثول أمام اللجنة نهار الإثنين الواقع في 03/02/2025 الساعة الثامنة صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.

ملاحظة: سيتم إبلاغ المرشحين بالمواعيد لكافة الإختبارات والفحوص على هواتفهم عبر رسائل نصية (SMS).

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