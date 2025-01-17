هل غادر الشيخ نعيم قاسم لبنان؟

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توجهت العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى صحيفة “النهار” بالرسالة التالية بعد نشر مقال للكاتب الاستاذ سركيس نعوم.

وجاء في الرسالة: “ورد في جريدتكم بتاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ في مقال للكاتب الاستاذ سركيس نعوم تناول فيه عدم وجود الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في لبنان.

وفي اطار حق الرد والتوضيح، يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن “الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم متواجد في لبنان ولم يغادره لا خلال فترة الحرب العدوانية ولا بعدها وهو يتولى تحمل مسؤولياته إلى جانب اخوانه وأهله وشعبه في لبنان”.