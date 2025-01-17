فرنسا: مهمّتنا الرئاسية أُنجزت.. ونستكملها حكومياً

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مرلين وهبة -

يبدو أنّ المهمّة الفرنسية لم تنتهِ في لبنان إن لم نقل أنّها لم تُنجَز بكاملها، هذا ما أشار إليه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جلسة انتخاب رئيس لبنان، عندما سألناه عمّا إذا كانت المهمّة قد أُنجزت! فتريّث قبل أن يُجيب: «سوف نرى»! فيما أكّدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ»الجمهورية»، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيصل اليوم صباحاً إلى لبنان، آتٍ في زيارة عمل، تبدأ تواً وتنتهي مساءً ليغادر من بعدها لبنان فوراً. ولفتت المصادر إلى مدلولات زيارة لودريان لبيروت قبل 24 ساعة من جلسة الانتخاب الرئاسية، التي كان لها دورها في تثبيت خيار الرئيس الجامع، كاشفةً أنّ زيارة ماكرون تندرج في السياق عينه! فهل تستكمل فرنسا مَهمّتها حكومياً بعدما أنجزَتَها رئاسياً؟

‏في السياق، كشفت مصادر فرنسية ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، أنّ الدولة الفرنسية التي لعبت دوراً مهمّاً في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني لم تُنهِ مهمّتها بعد، مضيفةً أنّ لودريان لم يُكلَّف فقط بالملف الرئاسي إنّما بالملف اللبناني عموماً، في إشارة إلى نيّة فرنسا لاستكمال المهمّة حكومياً، بعدما أنجزت عملها رئاسياً، وهذا ما يُفسّر زيارة ماكرون «الإستطلاعية» اليوم، والتي وصفتها المصادر بأنّها «زيارة عمل تتعلّق باستكمال المهمّة الفرنسية التي يبدو أنّ الرئيس الفرنسي يريد إنجازها إن لم نقل إتمامها شخصياً».

عن الزيارة تقول المصادر إنّها ستدوم نهاراً فقط، يلتقي ماكرون خلالها الرؤساء عون وبري وميقاتي بالإضافة إلى الرئيس المكلّف نواف سلام، مشيرةً إلى أنّ الزيارة ليست رسمية، أي أنّها لن تستمر لثلاثة أيام، ولذلك لن تخضع لاحتفالات ومراسم بروتوكولية معيّنة، من هنا لن يستقبل عون نظيره الفرنسي في المطار، لأنّ زيارته هي زيارة عمل تنتهي ليلاً ليغادر ماكرون بيروت في الليلة نفسها... فيما تلفت المصادر نفسها إلى أنّ الأمر لا يمنع من عودته إلى لبنان لاحقاً في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكشفت المصادر أنّ الوفد المرافق لماكرون يضمّ وزير الجيوش الفرنسي، وزير الخارجية ووجوهاً ثقافية أكاديمية فرنسية ـ لبنانية مثل الأديب أمين معلوف وغيره...

وسيلتقي ماكرون الكتيبة الفرنسية العاملة في قوات «اليونيفيل» وآلية المراقبة بعد لقاءاته الرسمية، كما سينتقل بعدها إلى قصر الصنوبر للمشاركة في بعض النشاطات الفرنسية الداخلية التي لها علاقة بالجالية الفرنسية.

كلمة الرئيس الفرنسي

وقالت المصادر نفسها، إنّ زيارة ماكرون يُمكن وضعها في إطار إعراب فرنسا عن استعدادها الدائم لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه لإيجاد أطر جامعة لمسيرة الإصلاح المقبلة التي عبّر عنها عون وسلام في خطابَي القَسَم والتكليف. وكشفت المصادر أنّ ماكرون سيعبّر في كلمته التي سيلقيها خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع عون في القصر الجمهوري عن إصرار فرنسي على ألّا تكون المرحلة المقبلة مرحلة إقصاء أي فريق من اللبنانيّين أو من المجتمع اللبناني، بل أن تكون مرحلة جامعة. وسيعلن عن استعداد فرنسي دائم للمساعدة في إيجاد الحلول والإطار التفاهمي لجميع المكوّنات اللبنانية...

وتضيف المصادر، أنّ رسالة ماكرون من الزيارة هي الإصرار على استمرار تحقيق الإنجازات التي ترافق انتخاب الرئيس، مؤكّدةً أنّ لودريان مستمر في متابعة مهمّته مبعوثا خاصاً رئاسياً للملف اللبناني وليس بالتحديد لملف انتخاب الرئيس! وبالتالي يمكنه وبكل سهولة استكمال مهمّته حكومياً.

وفي السياق نفسه، لفتت المصادر الديبلوماسية الفرنسية إلى الدور الفرنسي الفعّال الذي تولّته الدولة الفرنسية في لبنان، والذي ظهَّرَ عمق ومتانة العلاقة اللبنانية- الفرنسية التي لم تتخلَّ فرنسا عنها، حتى عندما يَئس العالم من الحلول، في وقت ثابرت هي على حثّ المجتمع الدولي لإنهاء أزمة لبنان وجعل ملفه أولوية على أجندات العالم، وكان همّها ألّا يتظهّر دورها كلاعب يتدخّل في الشؤون اللبنانية، بل كانت تطمح إلى الاتفاق على شخصية جامعة.

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر نفسها عن دعم فرنسي مستمر للبنان في المرحلة المقبلة لتكون مرحلة إعمار، على أن لا يتمّ إقصاء أي مكوّن لبناني عن المشاركة في السلطة وفي مرحلة نهوض لبنان.