تحذير أميركي لاسرائيل من البقاء في لبنان أكثر من 60 يوماً!

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كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم أمس الخميس، أن إعلان مسؤولين إسرائيليين أن الجيش يعتزم البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الستين يوماً الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، أثار مخاوف واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قولهم "أن مسؤولين أميركيين وجهوا تحذيراً صريحاً لإسرائيل من البقاء في جنوب لبنان لمدة أطول من المتفق عليه".

وأضافت الصحيفة أن مقربين من ترامب أبلغوا مسؤولين إسرائيليين رسالة واضحة مفادها: "لا نريد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان". لكن مسؤولين إسرائيليين حاولوا، دون جدوى، إقناع نظرائهم الأميركيين بأن انتشار الجيش اللبناني كان بطيئاً وغير كافٍ ما يستلزم استمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة.





